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Edremit'te kapalı olan düğün salonunda kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan bir düğün salonunda kumar oynayan 16 şüpheli suçüstü yakalandı.

29.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:20
Edremit'te kapalı olan düğün salonunda kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan bir düğün salonunda kumar oynayan 16 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kapalı olan düğün salonunda kumar oynatıldığı bilgisini aldı.
Zeytinli Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Düğün salonu işletmecisi F.A. gözaltına alındı. Kumar oynayan 16 kişiye ise toplam 50 bin 400 lira para cezası verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Edremit'te kapalı olan düğün salonunda kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

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