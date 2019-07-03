03.07.2019 15:37
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Edremit'te kavşak düzenlemesi yapılıyor

Edremit

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından E-87 karayolu üzerindeki Hamidiye Kavşağı ve refüjler düzenlenerek daha iyi bir görünüme kavuşuyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından E-87 karayolu üzerindeki Hamidiye Kavşağı ve refüjler düzenlenerek daha iyi bir görünüme kavuşuyor.

İlçenin vitrini konumundaki halk arasında otogar kavşağı olarak bilinen Hamidiye Kavşağı üzerinde düzenleme çalışmaları başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kapsamda gerekli peyzaj düzenlemelerini yaparken, bölgenin iklimine uygun bitkilerle yeşillendirme çalışması yapılacak. Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf Madanoğlu konuyla ilgili, "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Yaz sezonuna girmemizle birlikte ilçemizin giriş noktalarının kent estetiğine uygun şekilde düzenlenmesini sağlıyoruz." dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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