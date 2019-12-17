Haberler » 3. Sayfa » Edremit'te kış mevsimi koordinasyon toplantısı - Haberler

Edremit'te kış mevsimi koordinasyon toplantısı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanabilecek tipi, yağmur, kar, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması için alınabilecek tedbirlere...

17.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:14Edremit'te kış mevsimi koordinasyon toplantısı
'in ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanabilecek tipi, yağmur, kar, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması için alınabilecek tedbirlere yönelik koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında Kış Hazırlıkları Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kış döneminde Edremit genelinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Kış ayının trafik, karayolları ve eğitim başta olmak üzere sorunsuz şekilde atlatılması konusunda alınması gereken tedbirler ve ilgili kurumlara düşen görevler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle 2019-2020 yılı kış mevsimi süresince trafik güvenliği açısından yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önceden hazırlıklı olmak, etkin ve zamanında müdahale etmek amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda; Edremit'te halkın en güzel şekilde hizmet görmesi için ellerinde gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Kaymakam Ali Sırmalı "Bizler vatandaşımızın daha kaliteli hizmet görmesi için kurumlarımızla koordineli bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle kış döneminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ilgili kurum yetkililerimizin katılımıyla gerekli tedbirleri alarak, kurumlar arası görev dağılımını yaptık" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli... - Haberler
13:40 Serie A - İtalya'da ırkçılık karşıtı kampanyada maymun resmi kullanan Birinci Lig yönetimi tepki... - Haberler
13:39 Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı - Haberler
13:39 Jandarmadan kaçak av operasyonu - Haberler
13:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri... - Haberler
13:15 Tekirdağ'da namus cinayetinin detayı belli oldu: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim - Haberler
13:05 2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi ödülü Batman'a gitti - Haberler
12:58 Zabıtaların İmamoğlu'nu 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler
11:54 Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı - Haberler
11:39 12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı - Haberler
17.12.2019 13:56:01