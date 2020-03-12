Menü
Haberler ›› Güncel ››Edremit'te koronavirüs 'fırsatçılarına' karşı denetimler artırıldı - Güncel

Edremit'te koronavirüs 'fırsatçılarına' karşı denetimler artırıldı

VAN'ın Edremit ilçesinde, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bazı ürünlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler başladı.

12.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:58
Edremit'te koronavirüs 'fırsatçılarına' karşı denetimler artırıldı

VAN'ın Edremit ilçesinde, Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bazı ürünlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler başladı.

Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde, fahiş fiyat artışları uygulanmasını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı. Çin'den birçok ülkeye yayılan koronavirüsten dolayı birçok market ve pazarlamacı; gıda ürünleri başta olmak üzere N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar ve dezenfektanları fahiş fiyatlarla satmamaları için denetlendi. Ekipler, fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimleri yaptı.Edremitli vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimleri gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem uyguladı. Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili ilçe sakinlerine uyarılarda bulunan ekipler, bu tür durumlarla karşılaşılması durumunda yetkililere ihbarda bulunulması için uyarıda bulundu.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Edremit Belediyesi, Türkiye, Edremit, Zabıta, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi Güncel
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi