Edremit'te koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı
Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.
19.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:34
Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsandan insana yakın temasla geçebilen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı için Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları kaldırdık. Çalışmalar kent genelinde devam edecek."
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsandan insana yakın temasla geçebilen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı için Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları kaldırdık. Çalışmalar kent genelinde devam edecek."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Edremit, Güncel