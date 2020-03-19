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Edremit'te koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı

Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.

19.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:34
Edremit'te koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı
Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsandan insana yakın temasla geçebilen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı için Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları kaldırdık. Çalışmalar kent genelinde devam edecek."
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Edremit, Güncel

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