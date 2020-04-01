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Edremit'te koronavirüsle mücadelede görev alan 190 personele 1000 lira

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla koronavirüs ile mücadele eden personele, 1000'er lira ödeme yapıldı.

01.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:15
Edremit'te koronavirüsle mücadelede görev alan 190 personele 1000 lira
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla koronavirüs ile mücadele eden personele, 1000'er lira ödeme yapıldı.

Edremit Belediyesi, koronavirüs salgınında fiilen görev alan 190 personel için iş yerinde yetkili olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile görüşerek, yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi'ne geçici madde ekledi. Yeni maddeyle birlikte, başta dezenfektasyon, sağlık ve temizlik alanlarında görev yapan 190 personele sosyal yardım olarak 1000'er lira ödeme yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Ülkemiz, sağlık ve yaşam açısından çok önemli günlerden geçerken, halk sağlığı için cefakarca çalışan personelimizi kutluyorum. Bu salgında mücadele eden personellerimize, bütçemizin yettiği ölçüde, ödül olarak bu ödemeyi yapıyoruz. Güzel günlere olan inancımla, ekibimle ve personelimizle birlikte halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı da, "Belediye Başkanımız Seman Hasan Arslan, Kovid-19 ile mücadele eden çalışanlarımızın gerek kişisel korunmalarını ve gerekse moral ve motivasyonlarını da üst seviyede tutmak için salgın başladığından bugüne bir çok çalışma yapmıştır. Bugünde önemli bir ödül ödeneği düzenlemiş olup, emekten yana sergilemiş olduğu bu tutum hem Balıkesirimiz hem de ülkemiz için değerli bir örnek olması sebebiyle de konfederasyonumuz ve sendikamız DİSK/Genel-İş acısından çok kıymetlidir. Kendilerine ve bürokratlarına emekçilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRALI


- Edremitbalıkesir
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Kaynak: DHA

Etiketler: Selman Hasan Arslan, Hasan Arslan, Edremit, Güncel
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