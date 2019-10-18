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Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kreş öğrencileri, dev Türk bayrağı açarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

18.10.2019 17:40Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kreş öğrencileri, dev Türk bayrağı açarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, Edremitli minikler de destek verdi.

Edremit ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kreşteki minikler, öğretmenleri öncülüğünde dev Türk bayrağı açarak, harekatı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdi. Ellerindeki dövizlerle 'Barış Pınarı' yazan minikler, komando kamuflajı giyip, asker selamı verdi. Kreş sahibi İsmail Akçe, "Barış Pınarı Harekatı'nda barış ve huzur için görev yapan kahramanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Çocuklarımız asker ağabeylerine selam ve dualarını yolladılar" dedi.


- Balıkesir

Barış Pınarı Harekatı, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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