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Edremit'te 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' start aldı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın startını verdi.

28.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:39Edremit'te 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' start aldı
'ın Belediye Başkanı İsmail Say, mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Mahalleler Arası Turnuvası'nın startını verdi.

10 kişilik ekiplerden oluşturulan yaklaşık 80 takımın mücadele vereceği 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' start aldı. Sağdinçler Halı Sahada gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçı; Almino City ile Süphan Gençlik takımları arasında gerçekleşti. Karşılaşma öncesi takımlarla bir araya gelen Başkan Say, her iki takım kalecisine penaltı vuruşları yaparak, etkinliğe renk kattı. Daha sonra takım oyuncularını tebrik eden Başkan Say, turnuvanın başlama vuruşunu yaparak, kısa süreliğine ilk maçı izledi. Başkan Say, sporun barış ve kardeşliği güçlendiren bir etkinlik olduğunu belirterek, çocukları spora teşvik eden ve başarılı birer birey olmaları için yol gösteren her çalışmayı desteklediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinin de takımlarını desteklemek için takip ettikleri karşılaşma kıyasıya mücadeleye sahne olurken, aralık ayına kadar devam edecek olan maçlar sonunda dereceye girenlere ise çeşitli ödüllerin verileceği belirtildi. - VAN

İsmail Say, Edremit, Futbol, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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