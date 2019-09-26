Edremit'te muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıldı

Turkcell ve Turk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi

Türk Telekom ve Turkcell, mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama yaptı. İki kurum da kesintinin yoğunluk kaynaklı olduğunu, 4.5G ve fiber altyapısının kesintisiz hizmet yaptığını kaybetti.