Haberler » Güncel » Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim - Haber

Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinleri denetlendi.

13.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:05Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim
'ın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinleri denetlendi.

Türkiye kamuoyunda okul kantinleriyle ilgili son zamanlarda yaşanan olumsuzlukların yankıları sürerken, Edremit Belediyesi ise denetimlerini sıkılaştırdı. Edremit Belediyesi ile Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında ilçedeki okul kantinleri ve çevresindeki bakkallar denetlendi. Okul kantinlerinin sürekli gözetim altında tutulduğu denetimlerde, Edremit Belediyesi zabıta ekiplerince iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantinin ve personelin genel hijyen durumu, kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu, gıdaların son kullanma tarihleri ve kantinlerde satışı yasak gıdaların satışının yapılmaması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan denetimler sırasında okul yetkilileri ve öğretmenlerle görüşülerek denetimlerin amacı, denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirmeler ve uyarılar yapıldı. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54 ADNAN OKTAR DAVASINDA 91 KİŞİYE TAHLİYE - Haber
14:54 Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Haber
14:54 Tekirdağ'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı tutuklandı - Haber
14:54 Hindistan'da vatandaşlık yasasındaki değişikliğe protestolar sürüyor - Haber
14:54 Samsun'dan kısa kısa - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:55:11