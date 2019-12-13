Haberler » Güncel » Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim - Haber

Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.

13.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:20Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim
'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Edremit Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçede okul kantinlerinin sürekli denetlendiği belirtildi.
Açıklamada, denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantinin ve personelin genel hijyen durumu, kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu, gıdaların son kullanma tarihleri ile kantinlerde satışı yasak gıdaların satışının yapılmaması konusunda bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.
Okul yetkilileri ve öğretmenlerle görüşülerek denetimlerin amacı, denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirmeler yapıldığı bildirildi.

Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44 Galatasaray Başkanı Cengiz - TFF, Kulüpler Birliği'nden gelecek yanıtı beklemeden karar aldı - Haber
17:44 Aile dostunun şirketini üzerine aldı, 400 bin lira borçlandı - Haber
17:44 Erzurum'da 20 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı - Haber
17:41 Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat - Haber
17:36 Başkan Kılıç, Erenler Güreş Takımını ağırladı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13.12.2019 17:47:25