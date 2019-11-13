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Edremit'te polis devriye ekiplerinin sayısı arttırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde huzurun ve güvenliğin daha etkin sağlanması için 4 olan resmi devriye ekibi sayısı 9'a çıkarılırken personel sayısı da 32'den 55'e yükseltildi.

13.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:14Edremit'te polis devriye ekiplerinin sayısı arttırıldı
'in ilçesinde huzurun ve güvenliğin daha etkin sağlanması için 4 olan resmi devriye ekibi sayısı 9'a çıkarılırken personel sayısı da 32'den 55'e yükseltildi.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğinde görevli personel ve araç planlaması yeniden yapıldı. Planlamaya göre ilçe genelinde 32 personel ile 4 ekip halinde görev yapan polis, bugünden itibaren 55 personelle 9 ekip olarak çalışacak.
Personel ve ekip sayısının arttırılması dolayısıyla Şehit Hamdibey Meydanında bir program düzenlendi.
Edremit'in devamlı büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu belirten Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı programda yaptığı konuşmada, "İlçemizin huzuru ve güvenliği konusu bizler için çok önemli. Bizler de Edremit'i daha güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için ekip sayımızı 4'ten 9'a çıkarttık. Bunu gerçekleştirirken de dışarıdan takviye almadan ilçemizdeki personelin çalışma düzenini yeniden planlayarak yaptık. Bunun için Emniyet Müdürümüz Zafer Sönmez'e çok teşekkür ediyorum. Halkımızın huzuru ve güvenliği çok önemli. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre fedakarca görevlerini yapmaktalar. Ben kendilerine kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum. Hayırlı olsun ilçemize." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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