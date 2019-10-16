Haberler » 3. Sayfa » Edremit'te polisten kaçak tütün operasyonu

Edremit'te polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

16.10.2019 10:35Edremit'te polisten kaçak tütün operasyonu
Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikameti ve iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 16 kilogram tütün, 8 bin adet boş makaron, 12 bin 680 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 16 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet bandrol, 100 adet şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.

Şüpheli şahsa '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:04 FETÖ'den üyelerine teşekkür belgesi
12:00 Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü
12:05 Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı... Torbacı operasyonunda 4 tutuklama
11:59 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
11:58 Kütahya'da rüşvet operasyonu
11:58 Muğla ve Aydın'da yıldırım 8 ormanına neden oldu
11:57 Aydın ve Muğla'da yıldırım 8 ormanına neden oldu
16.10.2019 12:14:41