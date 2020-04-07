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Edremit'te Psikososyal Destek Danışmanlık Hattı hizmete girdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı bilgilendirmek ve halk sağlığını desteklemek amacıyla Edremit Sağlıklı Hayat Merkezinde Psikososyal Destek Danışmanlık hattı faaliyete geçti.

07.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:55
Edremit'te Psikososyal Destek Danışmanlık Hattı hizmete girdi
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde Koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı bilgilendirmek ve halk sağlığını desteklemek amacıyla Edremit Sağlıklı Hayat Merkezinde Psikososyal Destek Danışmanlık hattı faaliyete geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın yazısına bağlı olarak Edremit'te kurulan Psikososyal Destek Danışma Hattında İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci meslek grupları mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.

Vatandaşlar Edremit Sağlıklı Hayat Merkezinde faaliyete geçen Psikososyal Destek Danışma Hattına 0 266 373 8170 numara 1033-1031 dahili hatlarından ulaşabilecek.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Psikososyal Destek Danışma Hattını arayan Edremitliler yetkili sağlık uzmanlarından koronavirüs, yayılım yolu, yayılımın önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenler ve evlerimizde alınması gereken önlemler hakkında tıbbi bilgi alabileceği gibi sosyal ve psikolojik destek konusunda uzman sağlık çalışanlarımızdan da sosyal izolasyon, stres kaynaklı sorunlar, zor durumlarla baş etme yolları gibi bir çok konuda bilgi alabilecekler" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Balıkesir, Edremit, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Edremit'te Psikososyal Destek Danışmanlık Hattı hizmete girdi - Haberler

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