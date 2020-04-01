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Edremit'te sağlık çalışanlarına yıldızlı oteller ücretsiz tahsis edildi

Edremit'te korona virüs salgını nedeniyle risk grubu içeresinde yer alan sağlık çalışanlarının belediyeye ait yıldızlı otellerde ücretsiz konaklamasıyla ilgili Edremit Belediyesi ile Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

01.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:24
Edremit'te sağlık çalışanlarına yıldızlı oteller ücretsiz tahsis edildi
Edremit 'te korona virüs salgını nedeniyle risk grubu içeresinde yer alan sağlık çalışanlarının belediyeye ait yıldızlı otellerde ücretsiz konaklamasıyla ilgili Edremit Belediyesi ile Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs (Covit-19) salgınına karşı Edremit Belediyesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde mücadele ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın sağlık çalışanlarının belediyeye ait tesislerde ücretsiz olarak konaklayabileceğini açıklamasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can tarafından imzalanan protokole göre Edremit ilçesinde ki sağlık çalışanları belediyeye ait otellerde ücretsiz olarak konaklayabilecek.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İlçe Sağlık Müdürlüğü'yle imzalanan iş birliği protokolüyle Edremit Belediyesi olarak toplum sağlığı adına belediyenin tüm imkanlarının seferber edileceğini ifade etti. Edremit İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can, Başkan Arslan'a destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Kelemençe'nin de katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, "Bu zorlu günler gece gündüz bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını hiçe sayan tüm sağlık personelimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bu dönemde elimizden gelen her türlü desteği kendilerine vermeye hazırız. Yetkimiz dahilindekii tüm önlemleri güçlendireceğiz. Belediye ve tüm kurumlarla iş birliği içerisinde yurttaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel
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