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Edremit'te sazlık alanda yangın-2

22.08.2019 16:09 Edremit'te sazlık alanda yangın-2


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Kaynak: DHA

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