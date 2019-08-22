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Edremit'te sazlık yangını

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlıkta yangın çıktı.

22.08.2019 16:18 Edremit'te sazlık yangını
BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlıkta yangın çıktı. Yangının çıktığı yere 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bulunanlar, panik yaşarken, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Edremit'in Altınkum Mahallesi ile Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenler, 'Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri ve Edremit, Burhaniye, Havran itfaiye görevlileri, 2 yangın söndürme helikopteriyle sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olurken, 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bulunanlar, panik yaşadı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.


- Balıkesir

Ören Mahallesi, Burhaniye, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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