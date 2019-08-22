Haberler» Güncel» Haber

Edremit'te sazlık yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

22.08.2019 16:45 Edremit'te sazlık yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe yol açan yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesine yakın bir yerde bulunan barınaktaki hayvanlar ise alevlerden zarar görmezken, diğer yerleşim yerlerinden uzaktaki 3 katlı villanın bahçesindeki otların yandığı belirtildi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



Ören Mahallesi, Burhaniye, Altınkum, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:29   Ebulfeyz Elçibey, ölümünün 19. yılında anıldı - BAKÜ
18:28   Mayına basarak yaralanan askere protokolden moral
18:28   Çetinkaya kardeşlerin acı günü
18:28   Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi
18:27   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Thi Mai ve...
18:27   Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2)
18:27   Bakan Soylu, Vi·etnam Komu¨nı·st Partı·sı· Merkez Komı·tesı· Sekreterı· Mai ile görüştü