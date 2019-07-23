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Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

Balıkesir'e tatil için gelen polis memuru ile plaj işletmecisi arasında çıkan şezlong tartışması silahlı çatışmaya döndü. Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda, işletmeci ağır yaralandı. İşletmecinin bir yakını ise ambulansı kaçırdı.

23.07.2019 15:06
Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Narlı mahallesi mıhlı mevkiindeki plajda, tatil için İstanbul'dan gelen polis memuru ile işletmeci arasında çıkan şezlong tartışması silahlı çatışmaya döndü. Polis memuru Kadir Ozan Yüce'nin hayatını kaybettiği olayda işletmeci Yüksel Karabulut ağır yaralandı. Seken kurşunlar, olay yerindeki bir vatandaşın da yaralanmasına neden oldu.

Olay, Narlı Mahallesi'ne bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit'e tatil için gelen İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile işletmeci Yüksel Karabulut arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis memuru Kadir Ozan Yüce tabancasını çekip havaya ateş etti. İşletmeci Yüksel Karabulut da tabancasını polis memuruna ateşledi. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut'u vurdu.

Seken kurşunlar çevredeki Mehmet Çoşkun'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

YAKINI AMBULANSI KAÇIRDI

Olay yerine gelen 10 ABS 534 plakalı ambulansa ise yaralı Yüksel Karabulut konuldu. Sağlık görevlileri, hafif yaralı Mehmet Çoşkun'a müdahale ederken, Karabulut'un bir yakını ambulansı kaçırdı. İçinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulansı durdurmak için jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İsimleri açıklanmayan hemşire ve sağlık görevlisi, ambulansı kaçıran kişiyi, ikna ederek aracı durdurmasını sağladı. Adı açıklanmayan ve ambulansı daha hızlı götürmek için kaçırdığını öne süren şüpheli kaçarken, Yüksel Karabulut Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Karabulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Mehmet Çoşkun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, olayda kullanılan 2 tabancayı adli emanete aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

İstanbul, Edremit, Narlı, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR (14)
BALKANLI: İLALLAH ETTİK BU NEDİR BU NASIL BİR EGODUR LANET OLSUN İNSANLIK İFLAS ETMİŞ
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OSMANİYELİ: Klasik bir yurdum haberi.. Yaşadığına şükür edeceksin bu memlekette..
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VATANDAŞ: İşletmecilerin Allah belasını versin artık bu esnaflara birleinin ayar vermesi gerekiyor!!!!!!!!!!!!!
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ONUR: Değer mi????
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YARGISIZ İNFAZ: Devlet veya belediyeler tam olarak bilmiyorum kimin denetiminde ama bu plajları birilerine rant için açarlarsa olacağı bu, sonuçta plaj ve kumsallar herkesin kullanımına açık yani özel mülk olamaz herkes istediği gibi plaj ve denizi kullanabilir ama birileri buradan para kazanmaya kalkarsa sonuçlar böyle oluyor her iki taraf için de üzücü maalesef.
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ÇİFTETELLİ: şezlongda güneşlenecekti. bronzlaşacaktı. ama gelin görünki neler olmuş. ben polisim diyordu ayrıcalık istiyordu. o şezlong onun olmalıydı. ego yaptı kapris yaptı sonuç bu. tahtalı köyde bolbol güneşlensin.
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YARGISIZ İNFAZ: Kaç kişinin canı yanmış, sanki olay gözünün önündeymiş gibi yorum yapıyorsun. Saçma sapan ne densiz bir şeysin sen ya. . . Kim suçlu kim haklı buradan okuyarak bizler karar veremeyiz. Hadsiz. . . belli ki polis düşmanısın
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ABUZER: Ön yargılı olmayın . . Nerden biliyorsun belki İşletmeci hatalı. . Yazık geride kalanlara iki taraf için yazık
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TİM0135: Kendine verilen yetkiyi ve memuriyeti baskı aracı için kullanan bir memur(ki bunlardan binlerce var) ve işletmecilik yapan bir dağ kaçkını,olan da arada normal vatandaşa oluyor!!!
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HUNİLİ ADAM: ALIN SİZE ŞENZLONG PARASI. . BELEDİYEYİDE KUTLARIM OCAKLAR KÖYÜNE UĞRADIM GÜNÜ BİRLİK PARA VERMEDEN DENİZE GİREMİYORSUN ŞENZLONG PARASI VERMEK ZORUNDA BIRAKILIYORSUN DENİZ VE KIYILAR MİLLETİN ORTAK MALIDIR ALINAMAZ SATILAMAZ KİRAYA VERİLEMEZ DURDURUN BU REZALETİ
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