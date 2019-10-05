Haberler » Güncel » Haber

Edremit'te şiddetli yağış: yollar göle döndü, işyerlerini su bastı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

05.10.2019 17:46Edremit'te şiddetli yağış: yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular diz seviyesine kadar ulaşırken çok sayıda işyerini su bastı, araçlar arıza yaptı.


Edremit ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından 00.30 sıralarında şiddetli sağanak yağış başladı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Çayiçi Caddesi'nde yağmur suları diz seviyesine ulaşırken, Akçay Çiftlik Caddesi ve Atatürk Caddesi de sular altında kaldı. Çayiçi Caddesi'nden gelen yağmur suları Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan birçok işyerinde su baskınlarına neden oldu. Göle dönen yollarda bazı araçlar ise su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arıza yaptı.


Şiddetli yağış nedeniyle işyerlerine gelen esnaflar, kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı.


- Balıkesir

Balıkesir, Edremit, Göle, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:25 Mevlitte dağıtılan yemekten 32 kişi zehirlendi
00:25 Tem bağlantı yolu'nda devrilen kamyonette 3 kişi ölümden döndü
00:24 Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
00:24 Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
00:21 Afyonkarahisar'da panelvan araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
00:21 Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi
00:18 Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı