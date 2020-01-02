Edremit'te soba külü otomobili yaktı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir evin duvar dibine dökülen kor halindeyken dökülen küllerin yolaçtığı yangında, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edremit Tuzcumurat Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin yanındaki arsaya, mahalle sakini Ercan Çevik otomobilini park etti. Otomobilin park halinde bulunduğu bögeye bazı vatandaşlar soba küllerini döktü. Henüz kor halindeyken dökülen soba küllerinin yol açtığı yangında Ercan Çevik'e ait 35 V 5880 plakalı otomobilin lastikleri, alev aldı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Alev alan otomobilin yanında bulunan diğer iki otomobilde de küçük çapta hasar oluştu. Edremit İtfaiyesi tarafından yangın söndürülürken, Ercan Çevik'e ait otomobilde büyük hasar meydana geldi.Olaya tepki gösteren Ercan Çevik, "Ben arabamı park ederken burada kül yoktu. Vatandaşlarımız bilinçsiz olarak soba küllerini buraya atmış. Aracım tutuştu. Neyseki kimsenin canına birşey gelmedi" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir