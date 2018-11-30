Edremit'te Şoför Esnafı Kontak Kapatma Eylemi Yaptı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler ile taksi dolmuşçular, Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu
beldesinden gelen dolmuşların garajda kalması ve kent merkezinden geçmemesi talebiyle kontak kapama eylemi yaptı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Edremit'e yolcu taşıyan dolmuşların, garajda durmaması ve kent merkezi güzergahından geçmemelerini talep eden minibüs ve taksi dolmuş esnafı, kaymakamlık binası önünde toplanarak eylem yaptı.
Kontak kapatan Edremitli minibüs ve dolmuş taksiciler, eylem süresince çalışmadı.
Meydan Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Suat Mutlu
, yaptığı açıklamada, aylardır sorunun çözümünü beklediklerini söyledi.
Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle son 6 aydır mazot borcunu ödeyemediklerini iddia eden Mutlu, şunları kaydetti:
"Derdimizi anlatmak için bütün esnaf arkadaşlarımızla beraber toplandık 'kaymakamlığa anahtar bırakmaya' diye geldik fakat Kaymakam Bey söz verdi 'Ben bunu bir hafta içinde çözeceğim' diye. Biz de tekrar vazgeçtik. Eğer bu sorun çözülmezse bir hafta sonra yine buradayız. Hakkımızı alıncaya kadar devam edeceğiz. Bizim tam talebimiz Küçükkuyu arabalarının, 17 plakalı Çanakkale'den gelen arabaların burada şehir içinde indi bindi yapmamaları, garajda kalmaları. Bu Türkiye
'nin her yerinde böyle, yasalar da böyle, kanun da böyle."
Edremit Şehirçi Taksi Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı İbrahim Ethem
Sözer de 17 plakalıların garajdan sonra hastaneye kadar gitmesini istemediklerini belirterek, "En son garajda kalmasını istiyoruz. Biz bu yüzden para kazanamıyoruz. Bütün esnaf perişan. Buna bir çözüm aramak istiyoruz. Kaymakam Bey bu konuda söz verdi. Bir hafta içinde inşallah olacak. Sorunumuzu giderecek, gidermezse tekrar buraya geleceğiz." dedi.
Açıklamaların ardından şoförler eylemlerine son verdi.
Küçükkuyu,Çanakkale,Edremit