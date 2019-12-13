Haberler » Güncel » Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber

Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Van'ın Edremit Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar başta olmak üzere sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

13.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:02Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
'ın Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar başta olmak üzere sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Tüm 'yi etkisi altına alan ağır kış şartları birçok ilde olduğu gibi Van'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak ve yaban hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaptığı çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde hem ekmek israfını önlemek, hem de sokak hayvanları için ilçedeki iş yerlerine ekmek kutusu dağıtarak anlamlı bir projeye imza atan Edremit Belediyesi, bugün de belirli noktalara yiyecekleri bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını gideriyor. Sokak hayvanlarının yiyeceklerini bu şekilde karşılayan Edremit Belediyesi, kuşlar için de kar üstüne buğday serperek, ihtiyacı gidermeye çalışıyor.

Konu ile ilgili Edremit Belediyesinde yapılan açıklamada, kış şartlarında zeminin karla kaplı olması dolayısıyla hayvanların yem bulmakta zorlandığı belirtildi. Ekolojik dengeye katkı sağlamak amacıyla kış şartlarında açlıkla karşı karşıya kalan sokak hayvanları ve kuşlar için belirlenen noktalara ekmek ve buğdayın bırakıldığı ve hayvanların aç kalmaması için başlatılan bu çalışmanın da ağır kış şartları geçinceye kadar devam edeceği kaydedildi. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı - Haber
14:40 Eğitimde Bölgesel Farklılıkların Azaltılması İç Anadolu Çalıştayı - Haber
14:40 Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi - Haber
14:40 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Haber
14:35 Böbrek Dede'den obezite uyarısı - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:42:00