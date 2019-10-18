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Edremit'te 'Sosyal Denge Tazminatı' kabul edildi

Van'ın Edremit Belediye Meclisi, yeniden meclis gündemine taşınan kamu görevlilerine 'Sosyal Denge Tazminatı' verilmesi teklifini görüşerek oy birliğiyle kabul etti.

18.10.2019 11:49Edremit'te 'Sosyal Denge Tazminatı' kabul edildi
Van'ın Edremit Belediye Meclisi, yeniden meclis gündemine taşınan kamu görevlilerine 'Sosyal Denge Tazminatı' verilmesi teklifini görüşerek oy birliğiyle kabul etti.

Edremit Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısının 3. birleşimi, meclis toplantı salonunda Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın başkanlığında yapıldı. Gündeme ilişkin maddelerin görüşülmesinden sonra, yeniden meclise taşınan sosyal denge tazminatı teklifine geçildi. Geçtiğimiz aylarda meclis gündemine getirilen ve HDP grubu tarafında reddedilen sosyal denge tazminatı teklifinin yeniden meclise taşımasıyla tekrardan görüşüldü.

Teklif talebinin okunması akabinde grup sözcülerine söz verildi. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında en yetkili olan sendika ile sözleşmenin yapılması konusunda fikir birliği sağlandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personelle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38'nci maddesinin (g) fıkrası gereğince çalışan sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, yetkili memur sendikası ile Edremit Belediyesi arasında sözleşme yapmak üzere başkana yetki verilmesine ilişkin sunulan teklif oy birliğiyle kabul edildi. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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