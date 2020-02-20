Haberler » 3. Sayfa » Edremit'te sürücü elektrik direğini yerinden söktü - Haberler

Edremit'te sürücü elektrik direğini yerinden söktü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karayolunu savaş alanına çevirdi.

20.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:37Edremit'te sürücü elektrik direğini yerinden söktü
'in ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karayolunu savaş alanına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale-İzmir karayolu Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gülçin K. (29), idaresindeki araçla Edremit istikametinden Burhaniye istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç orta refüjde elektrik direğini yıktıktan sonra ters döndü. Elektrik direğinin ise aracı ortadan bölme noktasına getirdiği kazada, sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin bir saate yakın mücadelesi sonrası kurtarıldı. Ağır yaralanan Gülçin K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:35:24