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Edremit'te tarladan sulama borusu, ot biçme makinesi ve tüfek hırsızlığı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tarladan plastik sulama borularını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

31.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:59 Edremit'te tarladan sulama borusu, ot biçme makinesi ve tüfek hırsızlığı
'in ilçesinde bir tarladan plastik sulama borularını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Çıkrıkçı Mahallesi'nde tarlasından 150 sulama borusu, ot biçme makinesi ve av tüfeğinin çalındığını fark eden A.S.Ö. durumu jandarmaya bildirdi.
Edremit Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar V.A. ve S.Ç. gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda A.S.Ö'nün tarlasından çalınan eşyaların yanı sıra 5 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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