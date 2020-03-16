Menü
Haberler ›› Güncel ››Edremit'te temizlik seferberliği sürüyor - Güncel

Edremit'te temizlik seferberliği sürüyor

Balıkesir'de korona virüs tehdidine karşı tüm ilçelerde temizlik seferberliği başlattı.

16.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:31
Edremit'te temizlik seferberliği sürüyor
Balıkesir 'de korona virüs tehdidine karşı tüm ilçelerde temizlik seferberliği başlattı. Caddeler ve sokaklar dezenfekte edilirken, yollar deterjanlı su ile yıkandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk Güre Akçay ve Zeytinli 'de bulunan mahallerin ana arterleri büyük bir ozveri ile 3 gün deterjanlı su ile yıkayarak ilaçladı. Yetkililer, dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam edeceğini, halkımızın panik yapmamaya, bilimsel temeli olmayan söylentilere inanmamaya, doğru ve tam bilgi için Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi kaynakları takip etmeleri istendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Zeytinli, Edremit, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Güncel
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı