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Edremit'te tiyatroya gitmeyen kalmayacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uygulamaya konan proje ile hayatında hiç tiyatroya gitmemiş öğrenciler, tiyatroya götürülüyor.

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:19Edremit'te tiyatroya gitmeyen kalmayacak
'in ilçesinde, uygulamaya konan proje ile hayatında hiç tiyatroya gitmemiş öğrenciler, tiyatroya götürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Grubu, 'Hayat Sanatla Güzel' adlı projesi çerçevesinde, hiç tiyatroya gitmemiş olan öğrenciler , Bursa ve İzmir'de devlet tiyatrosu ile buluşturuluyor. Öğrenciler seyahat sırasında otobüste roman, şiir ve tiyatro metni okuyarak teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılması da hedefleniyor.

Proje kapsamının ilk organizasyonunda Çanakkale'ye düzenlendi. 12 öğrencinin ilk durağı Troya Müzesi oldu. Ardından öğrenciler, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun 'Karar' adlı tiyatro oyununu izledi. Etkileşimli bir oyun olan tiyatroda öğrenciler çok keyifli dakikalar geçirdi.

Gençlik ve Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında gidilen ilin tarihi kültürel öğelerini tanıyan gençler, proje sonunda köy çocukları için bir çocuk oyunu sergileyecekler. Bu projeyle gençlerin sanatla hayatın renklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. - BALIKESİR

Çanakkale, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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