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Edremit'te trafiğe kadın eli

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki ay önce atanan kadın trafik amirinin göreve gelmesiyle alışılmışın dışında sürücüler, kadın polisleri de kontrolde görmeye başladı.

01.10.2019 13:24Edremit'te trafiğe kadın eli
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki ay önce atanan kadın trafik amirinin göreve gelmesiyle alışılmışın dışında sürücüler, kadın polisleri de kontrolde görmeye başladı.

İlçe Trafik Şube Amirliği görevine atanan komiser yardımcısı Ezgi Yıldız, ilçede kadının kibarlığını, naifliğini trafiğe yansıtarak sürücülerin daha hoşgörülü ve dikkatli olmalarını kısa sürede sağlamayı başardı.

Daha önceki yıllarda ilçe sakinlerinin masa başında görev yapan kadın polislerin dışında da artık kadınları trafikte görmeye başlaması ve göreve geleli kısa bir süre geçmesine karşın Yıldız'ın başarılı işlere imza atması dikkat çekti. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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