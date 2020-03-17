Edremit'te trafik kazası: 4 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
17.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:53
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi'nde kırmızı ışıkta duran 10 D 1373 plakalı otomobile, arkadan gelen 10 N 3384 plakalı arazi taşıtı çarptı. Kazada otomobilde bulunan N.S., H.Ö, S.K. ve arazi aracında bulunan M.M. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafında bölgedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. - BALIKESİR
Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi'nde kırmızı ışıkta duran 10 D 1373 plakalı otomobile, arkadan gelen 10 N 3384 plakalı arazi taşıtı çarptı. Kazada otomobilde bulunan N.S., H.Ö, S.K. ve arazi aracında bulunan M.M. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafında bölgedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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