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Edremit'te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

15.10.2019 09:20Edremit'te uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Edremit Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbari çalışmalar sonucu V.Ç'nin uyuşturucu üretip sattığı bilgisine ulaştı.
JASAT, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bu kişinin evinde yaptıkları aramalarda yaklaşık 20 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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