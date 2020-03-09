Edremit'te uyuşturucu operasyonu
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve uyarıcı hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
09.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:31
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve uyarıcı hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ihbar üzerine Gamze Ö.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 414 gram bonzai ve 61 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Gamze Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.- Edremitbalıkesir
Kaynak: DHA
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