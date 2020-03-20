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Edremit'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

BALIKESİR'in Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

20.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:40
Edremit'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

BALIKESİR'in Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.İl Jandarma ve Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edremit ve Havran ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 14 ayrı adrese 110 personel ile yapılan eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesi ile F.A., Y.Y., E.Ö., A.K., Ö.S., S.A., O.M.P., İ.D., M.Y., G.E., O.T. ve M.M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda; 51 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 2 adet 9 mm tabanca ve bu silahlara ait 12 mermi, 5 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 1 sustalı bıçak, 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Edremit, Havran, Güncel

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