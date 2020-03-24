Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Edremit'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Haberler

Edremit'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına gece gündüz yardımcı oluyor.

24.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:06
Edremit'te
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına gece gündüz yardımcı oluyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından belediyenin oluşturduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" halkın yardımına koşmaya devam ediyor.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmeti evlerine kadar götürüyoruz." bilgisini paylaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Edremit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız

Son Dakika Güncel Haberleri

15:07: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İnceleme başlattık - Haber 15:06: Kırklareli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 kişiye para cezası - Haber 15:06: Trakya Üniversitesi'nden, kira alınmaması kararı - Haber 15:06: Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı - Haber 15:05: Kamyonet üst geçide çarptı: Trafik kilitlendi - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Loading