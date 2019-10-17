Haberler » Güncel » Edremit'te zeytin üreticilerine makineleri teslim edildi

Edremit'te zeytin üreticilerine makineleri teslim edildi

Edremit Ziraat Odasınca hasat için temin edilen zeytin silkeleme makineleri, 31 çiftçiye teslim edildi.

17.10.2019 17:14Edremit'te zeytin üreticilerine makineleri teslim edildi
Edremit Ziraat Odasınca hasat için temin edilen zeytin silkeleme makineleri, 31 çiftçiye teslim edildi.
Oda Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, sırıkla hasatta filizlerin kırıldığını ve ertesi sene hasadın düşük olduğunu belirtti.
7 yıldır yürüttükleri proje kapsamında, zeytin ağaçlarına sırıkla vurulmaması ve silkeleme makinesiyle hasat yapılmasını istediklerini vurgulayan Diker, şunları kaydetti:
"Yıllardan beri zeytin ağaçlarına sırıklarla vurularak gelecek senenin filizlerini kırıyorduk. Dolayısıyla zeytin ağaçlarının bir sene 'var senesi' bir sene 'yok senesi' oluyordu. Zeytin silkeleme aletlerini üyelerimizle buluşturuyoruz. Bu sene de zeytin silkeleme aleti almak için 31 üyemiz başvurdu. Biz de hiç peşinatsız iki yıl vadeli olarak üyelerimize makineyi verdik. Üyelerimiz bu makinelerin parasının yarısını önümüzdeki yıl hasat sonunda diğer yarısını da sonraki sezonun sonunda iki taksitte ödeyecekler. Bir makine ortalama 500 ağaç silkelese toplamda 15 bin zeytin ağacının sopadan kurtulması anlamına gelir bu makineler."

Edremit, Zeytin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:33 Blok mermer taşıyan tır devrildi
18:32 Karabük'ten kısa kısa
18:32 Muğla öğrencilerden 'barış pınarı' koreografisi
18:32 Depremde caminin minaresi yıkılmıştı; diğer minarenin sökümü yapılıyor
18:32 Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu
18:32 Bakan pakdemirli teröre karşı bir olup, kenetlendik
18:26 Rusya 16 kez balistik füzelerini ateşledi
17.10.2019 18:35:13