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Edremit'te zeytinliğe devrilen otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin zeytin bahçesine devrilip ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

16.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:40Edremit'te zeytinliğe devrilen otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
'in ilçesinde bir otomobilin zeytin bahçesine devrilip ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nihat Çoban idaresindeki 10 KU 576 plakalı otomobil, kırsal Kavlaklar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi.
Bir ağaca çarparak durabilen araçtaki sürücü Çoban ile Ramazan Üstün sıkışarak yaralandı.
Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk Müfrezesi kurtarma görevlileri ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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