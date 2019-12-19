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Edremit'teki kadın cinayeti

Edremit ilçesinde önceki gün çıkan bir tartışma sırasında tüfeğin ateşlenmesi sonucu hayatını kaybeden Nazan Can, son yolculuğuna uğurlandı.

19.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:35 Edremit'teki kadın cinayeti
ilçesinde önceki gün çıkan bir tartışma sırasında tüfeğin ateşlenmesi sonucu hayatını kaybeden Nazan Can, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gece Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Camii Sokağı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, fırıncılık yapan M.B. (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, tüfek ile vurulan kadın hayatını kaybetmişti. Bursa'da yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Edremit'e getirilen cenaze Darsofa Mahallesi'nde Darsofa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Havran ilçesinde toprağa verildi. - BALIKESİR

Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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