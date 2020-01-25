Edremit'ten Elazığ'a yardım

VAN'ın Edremit Belediyesi, Elazığ 'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım gönderdi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin bir çok ilinden yardımlar gitmeye başlarken, Van 'ın Edremit İlçesi Belediyesi ve vatandaşlar tarafından da bölgeye yardım kolileri gönderildi. Depremin meydana gelmesinin ardından Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlar için de Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimini hizmet vermesi için açık tuttu.

Belediye ekipleri tarafından, 700 adet battaniye, 300 adet ısıtıcıyı ilk kamyonla yola çıkardıklarını belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Biz depremi ilk hisseden bu acıyı ilk yaşayan Vanlılar olarak Elazığlı ve Malatyalı hemşerilerimizle bir olduk. Kaderimiz bir, acılarımız bir. Bugün, 'gün kardeşlik günüdür' diyerek adımımızı attık. Yardım malzemelerimizi Elazığ İl Afet Müdürlüğüne teslim ettik, onların himayeleri altında dağıtılacaktır" dedi. İçinde yardım malzemelerinin bulunduğu araçlar, vatandaşların ve belediye çalışanlarının uğurlamasıyla "Biz bir aileyiz, her zaman yanınızdayız" sloganıyla Elazığ'a doğru yola çıktı.