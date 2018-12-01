Edremit ve Ayvalık'ta Kaza: 2 Yaralı

Balıkesir
'in Edremit
ve Ayvalık
ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada, iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Altınoluk
Mahallesi Çanakkale
karayolu Basın Sitesi önünde meydana geldi. Gülcan Özdemir idaresindeki 19 BP 365 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan sürücü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye
Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Diğer kaza ise Ayvalık Sarımsaklı
yolu üzerinde meydana geldi. 06 AT 3847 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle takla attı. Kazada araçta bulunan Özcan Berkay Erdemir
isimli kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
Balıkesir,Edremit,Ayvalık
01 Aralık 2018 Cumartesi 21:00