Haberler » Güncel » Haber

Edremit ve Burhaniye'de "Dünya Temizlik Günü" etkinliği

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçesinde, "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla çevre gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı.

21.09.2019 16:36Edremit ve Burhaniye'de
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçesinde, "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla çevre gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı. Etkinlikte yaklaşık 1,5 ton atık toplandı.
Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, çuvallar dolusu atık topladı.
Edremit'in Güre ve Burhaniye'nin Ören Mahalleleri sahil kesiminde Adramyttieon Antik Kenti Kültür Turizm Doğa Derneği, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (BUBYO), Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi ve Güre Turizm Tanıtım Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen temizlikte yaklaşık bin 500 kilo atık toplandı.
Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe aralarında Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in de bulunduğu 325 kişi katıldı.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye olarak çevre temizliğini önemsediklerini ifade ederek, temizlik ve sağlık konusunda küresel atık problemlerine dikkat çekti.
Deveciler, temizlik bilinciyle çevreye ve doğaya karşı görev üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

Burhaniye, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:14 Keşan'da uyuşturucu operasyonu
18:13 Arnavutluk'ta art arda iki deprem
18:13 Ankara'da, afgan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı
18:12 Gaziantep'te fetö'den 1 tutuklama
18:12 İstanbul semaları TEKNOFEST'teki uçuş gösterileriyle renklendi
18:11 Mardin'de sığınaklarda pkk silah ve mühimmatı ele geçirildi
18:10 Hemşehrileri Taha Akgül'ü heyecanla izledi