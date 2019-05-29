Edremit ve Erdek'te uyuşturucu operasyonları

Balıkesir
'in Edremit
ve Erdek
ilçelerinde ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde durdurdukları aracın arka koltuğu arasına sıkıştırılmış 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili M.Ç, B.D, A.S.G. ve T.D. yakalandı.
Edremit ilçesi Güre
Mahallesi'nde ise G.M'nin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 6 uyuşturucu hap bulundu. Ekipler, G.M. ve M.M'yi gözaltına aldı.
Edremit
, Erdek
, Güncel
Kaynak: AA