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EDS'ler ilk günde binlerce kural ihlalini belirledi

Elektronik Denetleme Sistemi EDS'ler 1 Aralık itibarıyla Düzce'de faaliyete geçti.

03.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:27EDS'ler ilk günde binlerce kural ihlalini belirledi
Elektronik Denetleme Sistemi EDS'ler 1 itibarıyla 'de faaliyete geçti. Şehrin hem içinde hem de karayollarında birçok noktada faaliyet gösteren EDS kameralarla binlerce kural ihlali yapan sürücü belirlendi. Düzceli sürücüler ise ilk günde en çok hatalı parklanma yaptı.

Düzce'de trafikte 1 Aralık'tan itibaren yeni döneme girildi. Caddelerden bulvarlara, önem arz eden noktalardan karayollarına kadar birçok noktaya EDS kamera sistemleri konularak faaliyete geçirildi. EDS'lerin faaliyete geçtiği ilk gün yani 1 Aralık tarihinde EDS kameraları yaklaşık 2 bin trafik kural ihlalini belirledi. EDS'lerin belirlediği kural ihlalerinde ise Düzceli sürücüler 1 Aralık 2019 tarihinde en çok hatalı parklanma yaptığı belirlendi. 2. sırada en çok yapılan kural ihlali ise Kırmızı ışık ihlalleri oldu. 3. sırada hız koridorlarına giren sürüler yer alırken 4. sırada ise yüksek hız nedeniyle radara giren sürücüler EDS'lere yakalandı.

Sadece EDS'lerin faaliyete geçtiği ilk günde 2 bin kural ihlalinin yapıldığı Düzce'de EDS'lerin önemi kazaların önlenmesi noktasında önemini de ortaya koymuş oldu. - DÜZCE

Aralık, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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