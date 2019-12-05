Edu Dracena futbolu bıraktığını açıkladı

2006-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Palmeiras'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Edu Dracena, 38 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Emeklilik kararını nasıl aldığı sorulan Edu, "Emeklilik çok güçlü bir kelime. Biliyorsunuz yasa değişti, emeklilik yaşı artık 65. Ben ise henüz 38 yaşındayım. Yani henüz emekli olamıyorum. Sadece futbol oynamayı bırakıyorum." diye muhabirlere takıldı.

Yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü futbolculuk kariyerine veda ettiğini ancak futbolun içinde kalmaya devam edeceğini paylaşan Edu, "Bu kararı kısa bir süre önce ailemle konuştuktan sonra aldım. Onlarla daha fazla vakit geçirmem gerektiğini düşündüm. Pazar günü Cruzeiro'yla oynayacağımız maçtan sonra artık 'eski futbolcu' olacağım ancak futbolun içinde kalacağıma eminim. Tanrıya şükür, kariyerime başlarken hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim. Tüm bu zaman boyunca bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. " diyerek sözlerini noktaladı.

Edu Dracena, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 114 maçta 6 gol kaydetmişti.