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Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın uğruna 11 yıllık evliliğini yıktığı sevgilisi Edvina Sponza, Kutluay'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

20.08.2019 14:32
Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu

İbrahim Kutluay, Demet Şener'le evli olduğu dönemde Edivana Sponza ile aşk yaşamaya başladı. Yıllardır ilişkilerine devam eden çiftten Edvina Sponza, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

KORUMA KARARI ALDIRDI

2. Sayfa programının haberine göre; Edvina Sponza sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğünü iddia ederek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Edvina, Kutluay hakkında 3 aylık koruma kararı aldırdıktan sonra yayın yasağı çıkarttırdı.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkaran çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Ayrılık haberlerinin ardından İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, 1 hafta önce Kuruçeşme'de bir restoranda baş başa yemek yiyerek iddiaları yalanlamıştı.

Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu

İbrahim Kutluay, Çeşme, Magazin, Spor

Kaynak: Diğer

YORUMLAR (8)
MARDİNLİ GALİP: kutluy, demet ahnım, diğer demet hanım, v. s. hepsinin geçmişi sayısız erkek ve kadın isimleriyle dolu. aslında hepsi birbirini haketmişlerdi.
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VATANDAŞ: demeti çok arar ama tren kaçtı artık iflah olmazda
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#YORUMCU: ATASÖZÜ : yuva yıkanın yuvası olmaz
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15 0
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ADANALİ: Eden bulur
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SEREN CANJ: Bunları bu kadınlar anlamıyor bunlar normal erkek değil gizli saklı iç dünyaların da birşeyler yapıyorlar sonra pişmanlık ve en yakınına şiddet sonuç bu
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YETMİŞÜÇ: İbrahim''e sağlam bir meydan dayağı gerekiyor. böyle ünlüler hiç komaya girecek kadar dayak yemediklerinden adam olmuyorlar dayak cennetten çıkmadır.
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17 22
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BÜLENT: demet akalın da ibrahim kutluay uğruna şarkı yazmıştı zamanında
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7 7
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BUSE: NE alaka
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2 1
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