Edward Yardeni: 2020'de piyasada yüzde 10-20 düzeltme görülebilir

ABD merkezli yatırım stratejisi ve ekonomi araştırmaları hizmeti veren Yardeni Research Başkanı ve Baş Yatırım Stratejisti Edward Yardeni, S&P 500'de gelecek yılda yüzde 10 ile yüzde 20 aralığında bir düzeltme görülebileceği uyarısını yaptı.

Yardeni, CNBC'ye verdiği bir röportajda, Wall Street'te değerleme çarpanlarının yeniden düşmesiyle piyasada izlenen mevcut artışın hafifleyeceğini öngördü. Yardeni, şunları söyledi:

"Burada olası bir erimeden endişeleniyorum. S&P 500'ün 2020 yıl sonunda 3,500 puanı görmesini öngörüyordum ve bu düzeye, düşündüğümden daha hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Eğer S&P 500 belirlediğim zaman çerçevesinden daha önce 3,500 puana ulaşırsa, yüzde 10 ile yüzde 20 aralığında bir düzeltme görülebilir."

Wall Street'te izlenen artış eğiliminin son birkaç aydır endişeli olduğunu belirten Yardeni, "Boğa piyasaları, en iyi performanslarını endişelerin arttığı dönemde gösterir. Burada benim endişelenme sebebim, kimsenin endişelenmiyor oluşu" dedi.

Buna rağmen Yardeni, 2020'de gelirlerin yüzde 4.0 ile yüzde 5.0 aralığında seyredeceğini öngördü ve bunun, piyasanın 2020 sonuna kadar 3,500 puanı görmesi için yeterli olacağını ekledi.