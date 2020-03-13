Edwin van der Sar’ın Koronavirüs Hakkında Görüşleri
Ajax’ın efsane futbolcusu ve aktif sportif direktörü Edwin van der Sar, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını yüzünden Eredeivisie’nin ertelenmesini ve kulüp içinde aldıkları önlemleri değerlendirdi.
13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Ajax 'ın efsane futbolcusu ve aktif sportif direktörü Edwin van der Sar, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını yüzünden Eredeivisie'nin ertelenmesini ve kulüp içinde aldıkları önlemleri değerlendirdi.
Kaynak: Dugout
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Spor
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Spor
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Spor
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor