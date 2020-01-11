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EF-DER'den ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye

İstanbul Eflanililer Derneği (EF-DER) tarafından Eflani ilçesindeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı.

11.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:56EF-DER'den ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye
Eflanililer Derneği (EF-DER) tarafından Eflani ilçesindeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı.
EF-DER Başkanı Abdullah , yaptığı açıklamada, dernek olarak Eflani'deki ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye, "dilek ağacı" projesi kapsamında çocukların isteklerine göre çeşitli hediyeler dağıttıklarını söyledi.
Her zaman Eflanili öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Adatepe, proje kapsamında kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

İstanbul, Adatepe, Eflani, Güncel

Kaynak: AA

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