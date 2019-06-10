EFD'de gündem "Eğitim"

Eraslan: "Eğitimde sıkıntı nitelikli eğitmenlerle aşılır"

Ege Finans Derneği'nin (EFD) geleneksel olarak düzenlediği "Finans Tadında Sohbetler" toplantısı Türkiye'de ve dünyada eğitim konusu İzmir Özel Çakabey Okulları Kurucu Temsilcisi Zafer Eraslan'ın sunumuyla İzmir Ticaret Odası'nda yapıldı.

Eğitiminde belli bir çizgi yaşayan ülkelerin her alanda refaha ulaştığını ifade eden Ocak, "Eğitimde kalite sürekliliğini yakalayan ülkeler, başta ekonomi olmak üzere birçok alandaki gelişmelere yön vermektedir. Eğitimin önemsenmediği ülkelerde ise ekonomik ve sosyal çözümlemeler yapılamamaktadır" diye konuştu.

Özel okulların ekonomik hacmi yüksek

Türkiye'de öğrenim gören öğrenci sayısının 143 ülke nüfusundan fazla olduğunu vurgulayan Zafer Eraslan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda 17.5 milyon öğrenci olduğunu belirtti. Özel okullarının ülke ekonomisine katkısına değinen Eraslan, "Okul öncesi de dahil olmak üzere özel okulların oluşturduğu katma değer 44 milyar TL'dir. Bu rakam bedelli askerlik ve imar barışı konularındaki ekonomik hacminden daha fazladır" dedi.

Eğitim raporlarında gerideyiz

Eğitim sistemindeki temel sorunlara ve Türkiye'nin OECD VE PISA raporlarında istenilen düzeyde olmadığına değinen Eraslan, "Sistemde yaşanılan sıkıntıları Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve aile olarak dört başlıkta değerlendirmeliyiz. Bu sıkıntıları aşabilmenin yolu nitelikli eğitmen gücü oluşturmaktan geçmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarında öğretmenlerin alan bilgisinin üzücü derecede düşük olduğunu görüyoruz" diye belirtti

Kaynak: Bültenler