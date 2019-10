Bu yıl ilk olarak gerçekleştirilen Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Geleneksel Güz Pikniği hakkında bilgiler veren Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal," Her insanın engelli adayı olduğunu belirtmek için geleneksel programlar yapıyoruz" dedi.



Efdal Özkartal, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve engelliler için rehabilitasyon olması açısından düzenlediği güz pikniği programını geleneksel hale getirdiklerini ve her insanın potansiyel bir engelli adayı olduğunu, bu sebeple de geleneksel programlarının herkese açık olduğunu söyledi.



Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak sosyal faaliyetlerin olmazsa olmazları olduğunu söyleyen Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal, "Biliyorsunuz ki Sivil Toplum Kuruluşları ve özellikle derneğimizin, rehabilitasyon ve sosyal faaliyetleri olmazsa olmazımız. Bizim mevsimlere göre zaten sürekli olarak düzenlediğimiz programlarımız var. Bu programları yaparken ekonomik olarak sıkıntılı dönemlerimiz de oluyor ve bazı kurum ve kuruluşlar da bizlere destek oluyorlar. Bizim güz pikniğimiz vardı zaten ama bu sene de bizlere bir kurum destek olarak bunu geleneksel hale getirmemize yardımcı oldular. Bu sebeple de Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Geleneksel Güz Pikniği olarak faaliyetimizi bu sene erişilebilirliği kolay olan kültür parkımızda gerçekleştirmeye başladık. Her insan bir engelli adayıdır. Bu sebeple hem üyelerimizi hem de vatandaşlarımızı bizleri tanımaları açısından bu tür organizasyonlarımıza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA