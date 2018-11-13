13 Kasım 2018, 13:24
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12 Yaşındaki Efe, 8'inci Kattan Babasına Seslenirken Düşmüş

Adana'da, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Talihsiz çocuğun balkondan babasına seslenirken dengesini kaybedip düştüğü ortaya çıktı.

Adana'da apartmanın 8'inci katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Hasan Efe Ege'nin (12) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ege'nin balkondan babasına seslenirken dengesini kaybedip düştüğü ileri sürüldü.

BALKONA ÇIKAN ÇOCUK, DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında evlerinin balkonuna çıkan Hasan Efe Ege, dengesini kaybedince düştü.

KURTARILAMADI

Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule Ege, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABASINA SESLENİRKEN DÜŞTÜ

Seyhan Devlet Hastanesi'nden alınarak Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Hasan Efe Ege'nin babasına seslenmek için aşağı baktığı sırada dengesini kaybedince düştüğü ileri sürüldü.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hasan Efe Ege'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de katıldığı cenaze sırasında yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Ege, kılınan cenaze namazının ardından sınıf arkadaşları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

13 Kasım 2018 Salı 13:24



YORUMLAR (7)
ANNE OLMAK İSTEYEN: Ah yavrum ya Allah ailesine sabır versin ışıklar içinde uyu güzel çocuk
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MUHAMMED: ALLAH ailesine sabırlar versin inşallah
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ABC: dalgamı geçiyorsun lutmusun butmusun
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ASABİ: BİNALARDAKİ BALKONLARDA EMNİYETTEN ÇOK ESTETİĞE GÖSTERİŞE ÖNEM VERİLİYOR BALKONLAR EMNİYET AÇISINDAN BANA GÖRE ÇOK YETERSİZ BANA GÖRE BİR BALKONUN YÜKSEKLİĞİ BİR İNSANIN KAZAYLA DÜŞEMEYECEĞİ SEVİYEDE OLMALIDIR BU DEDİĞİM ACABA HANGİ BİNADA VAR
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LUT: BABAA BABAAOOOUUAAAAA ÇAATT ALLAH RAHMET EYLESİN KARDEŞİM.
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